Госдума предложила отключить электричество майнерам в России

Госдума направила предложения по регулированию добычи криптовалюты в правительство. Среди рекомендаций — разрешить энергокомпаниям отключать нелегальных майнеров от электричества.
Парламентарии также предложили обязать интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям данные о расположении IP-адресов майнеров, сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания от 27 января.
По словам доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве Станислава Шубина, санкционные меры больше касаются теневых майнеров, которые не регистрируют свой бизнес и устанавливают в домах, гаражах энергоемкое оборудование для добычи криптовалюты.
Сегодня майнеры используют около 1,2 ГВт мощностей. Это менее 1% от мощности энергосистемы России, но к концу года, по прогнозам экспертов, показатели могут вырасти вдвое.
К отключению электроэнергии стоит прибегать после того, как все предложения не привели к результату, считают в компании E+. И делать это стоит не ради взимания обоснованной платы, а больше для обеспечения технической безопасности потребления.
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Фото на обложке: Nikiforaw77 /
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