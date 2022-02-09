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Госдума предложила отключить электричество майнерам в России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Госдума направила предложения по регулированию добычи криптовалюты в правительство. Среди рекомендаций —  разрешить энергокомпаниям отключать нелегальных майнеров от электричества.

Госдума предложила отключить электричество майнерам в России

Парламентарии также предложили обязать интернет-провайдеров предоставлять энергосбытовым компаниям данные о расположении IP-адресов майнеров, сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания от 27 января.

По словам доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве Станислава Шубина, санкционные меры больше касаются теневых майнеров, которые не регистрируют свой бизнес и устанавливают в домах, гаражах энергоемкое оборудование для добычи криптовалюты.

Сегодня майнеры используют около 1,2 ГВт мощностей. Это менее 1% от мощности энергосистемы России, но к концу года, по прогнозам экспертов, показатели могут вырасти вдвое. 

К отключению электроэнергии стоит прибегать после того, как все предложения не привели к результату, считают в компании E+. И делать это стоит не ради взимания обоснованной платы, а больше для обеспечения технической безопасности потребления.

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Фото на обложке: Nikiforaw77 / Shutterstock

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