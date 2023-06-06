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В сеть слили данные покупателей «Ашана» и «Твоего дома»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В сеть утекли данные покупателей ритейлера «Ашан» и гипермаркета «Твой дом». Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации», сведения подтвердили в «Ашане».

В сеть слили данные покупателей «Ашана» и «Твоего дома»

В открытый доступ попали 7,840,297 строк данных покупателей «Ашан» с именами, телефонами, электронными адресами. Еще 713,365 строк были слиты с именами, электронными почтами, полом и датами рождения клиентов «Твоего дома». Служба информационной безопасности «Ашан Ритейл Россия» подтвердила факт слива.

«В настоящий момент мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки. Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам», — сказали «Известиям» в пресс-службе сети.

Там добавили, что работают над усилением безопасности информационных систем компании и защиты данных клиентов.

Сейчас организации сталкиваются с незначительными по меркам их капитализации штрафам за утечки. Ранее суд назначил штраф VK в размере 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей Mail.ru. До этого на такую же сумму была оштрафована онлайн-школа Skyeng.

Российские власти намерены в разы ужесточить наказание для компаний за утечки данных клиентов. Минцифры в минувшем году предложило ввести оборотные штрафы 1% от годовой выручки и 3%, если компания не сообщила об инциденте в РКН.

Позднее ведомство доработало законопроект. Штраф будет рассчитываться от размера выручки компании за год до инцидента с выявлением утечки.

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Фото на обложке: JARIRIYAWAT / Shutterstock

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