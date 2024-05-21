АУРЭК обвинила Wildberries в неисполнении предписания ФАС

В апреле ФАС провела проверку и обнаружила в оферте Wildberries не одно нарушение антимонопольного законодательства. На прошлой неделе маркетплейс сообщил об улучшении условий работы продавцов. Однако в Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) считают, что площадка выполнила лишь часть требований антимонопольной службы, пишет Forbes.

Специалисты АУРЭК заявляют, часть изменений, которые внесены в оферту Wildberries, не выполняют предписания ФАС, а обходят их.

Например, ФАС предписала установить основания для одностороннего расторжения договора маркетплейсом. Wildberries выполнил предписание, оставив при этом пункт «иные случаи, предусмотренные законодательством». Это «сохраняет перечень оснований для расторжения договора открытым», говорится в письме АУРЭК.

Кроме того, изменения не коснулись пунктов, ограничивающих доступ продавца к важным функциям личного кабинета, таким как отчеты и статусы заказов, в случае непринятия оферты. Антимонопольная служба требовала исключить из оферты возможность разных наказаний за одинаковые нарушения. В АУРЭК считают, что это требование выполнено не было, так как маркетплейс прописал, что оставляет за собой право пересматривать размеры штрафов по своему усмотрению.

ФАС предписывала также убрать ограничения ответственности Wildberries при незаконном расторжении договора, но и этого маркетплейс не выполнил.

По обновленным условиям, у площадки осталась возможность не возмещать упущенную выгоду ни при каких обстоятельствах. Компания также не выполнила просьбу опубликовать в открытом доступе все версии оферты с указанием периода их действия. Однако на момент подачи обращения в ФАС доступно лишь пять из 56 редакций оферты.

Ассоциация попросила ФАС добиться от компании полного исполнения этих требований. Представители службы сообщили, что пока не получили письмо АУРЭК.

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