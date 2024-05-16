Wildberries изменил оферту после требований ФАС

Маркетплейс Wildberries после предупреждения Федеральной антимонопольной службы улучшил условия работы продавцов, говорится в сообщении компании. В частности, снизился размер некоторых удержаний, более четко описана ответственность продавцов за различные нарушения.

В апреле служба провела проверку и обнаружила в оферте Wildberries не одно нарушение антимонопольного законодательства. Например, специалисты ФАС сочли некоторые пункты оферты навязывающими невыгодных условия для сотрудничества.

Кроме того, служба сочла несоразмерными размеры штрафов, которые Wildberries выписывает продавцам в случае взлома их личного кабинета третьими лицами. Проанализировав эти и другие нарушения, ФАС выдала маркетплейсу предупреждение с требованием изменить оферту.

Как следует из сообщения Wildberries, в компании учли замечания регулятора и внесли в оферту корректировки.

Изменения в оферте Wildberries:

Введены фиксированные цены на хранение товаров на складе. Теперь продавцы могут бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров: тариф, который действовал в момент планирования конкретной поставки, останется неизменным;

Стоимость логистики от склада до пункта выдачи можно закрепить на срок 90 дней для одежды, обуви, вещей и аксессуаров для детей и некоторых других категорий и 60 дней для другой продукции;

Пункт «за другие нарушения» исключили из списка удержаний. Маркетплейс подробно описал нарушения, за которые продавцов будут штрафовать. Также в оферте закрепили правила блокировки личного кабинета партнера и описали алгоритм его восстановления;

Сформулированы признаки недобросовестного поведения партнеров, закреплен перечень ситуаций, когда компания может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке;

Маркетплейс добавил в оферту детальное описание процедуры приемки и сортировки товара партнеров, работающих по моделям продаж «Со склада Wildberries» и «Маркетплейс». Например, время приемки товара по модели «Маркетплейс» определяется моментом считывания штрихкода при приемке на воротов, а не моментом сканирования каждой единицы товара при сортировке. Компания также ввела ответственность для самой себя в случае нарушений в ходе приемки товара.

Ранее в мае Wildberries разрешил партнерским пунктам выдачи оспаривать низкие оценки их работы.

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