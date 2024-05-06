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Wildberries разрешил партнерским ПВЗ оспаривать низкие оценки о работе

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Wildberries сообщил о возможности для партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) оспорить оценки «1», «2» и «3». Об этом говорится в Telegram-канале «Обучение WBPoint».

Wildberries разрешил партнерским ПВЗ оспаривать низкие оценки о работе

Оспорить можно оценки, которые не сопровождаются комментарием, либо сопровождаются неконструктивным комментарием, например со словом «все», точкой или набором знаков.

Также можно оспорить отзывы про товары и доставку.

Рядом с оценкой у партнеров появится кнопка «Оспорить», при нажатии на которую будет автоматически создан тикет. При успешном оспаривании оценки собственнику ПВЗ придет push-уведомление, и вес оспоренной оценки станет значительно ниже.

Если оценка не будет оспорена, то собственник получит push-уведомление с указанием причины.

Оспорить оценку можно только один раз как в случае положительного рассмотрения, так и в случае отрицательного.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

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