Wildberries разрешил партнерским ПВЗ оспаривать низкие оценки о работе

Wildberries сообщил о возможности для партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) оспорить оценки «1», «2» и «3». Об этом говорится в Telegram-канале «Обучение WBPoint».

Оспорить можно оценки, которые не сопровождаются комментарием, либо сопровождаются неконструктивным комментарием, например со словом «все», точкой или набором знаков.

Также можно оспорить отзывы про товары и доставку.

Рядом с оценкой у партнеров появится кнопка «Оспорить», при нажатии на которую будет автоматически создан тикет. При успешном оспаривании оценки собственнику ПВЗ придет push-уведомление, и вес оспоренной оценки станет значительно ниже.

Если оценка не будет оспорена, то собственник получит push-уведомление с указанием причины.

Оспорить оценку можно только один раз как в случае положительного рассмотрения, так и в случае отрицательного.

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