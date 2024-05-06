Wildberries разрешил партнерским ПВЗ оспаривать низкие оценки о работе

Wildberries сообщил о возможности для партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) оспорить оценки «1», «2» и «3». Об этом говорится в Telegram-канале «Обучение WBPoint».
Оспорить можно оценки, которые не сопровождаются комментарием, либо сопровождаются неконструктивным комментарием, например со словом «все», точкой или набором знаков.
Также можно оспорить отзывы про товары и доставку.
Рядом с оценкой у партнеров появится кнопка «Оспорить», при нажатии на которую будет автоматически создан тикет. При успешном оспаривании оценки собственнику ПВЗ придет push-уведомление, и вес оспоренной оценки станет значительно ниже.
Если оценка не будет оспорена, то собственник получит push-уведомление с указанием причины.
Оспорить оценку можно только один раз как в случае положительного рассмотрения, так и в случае отрицательного.
Фото на обложке: AntonSAN /
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