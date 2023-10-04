В системе Госавтоинспекции произошел сбой — невозможно зарегистрировать автомобиль и получить права

В работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России случился сбой, регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений в настоящее время затруднена.

«В настоящее время в связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены», — цитирует ТАСС собеседника в правоохранительных органах.

Причины сбоя устанавливаются. Над устраненением неполадок работают профильные специалисты.

Ранее Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим. Инициатива направлена на упрощение процедуры предъявления водительских прав.

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