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В системе Госавтоинспекции произошел сбой — невозможно зарегистрировать автомобиль и получить права

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России случился сбой, регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений в настоящее время затруднена.

В системе Госавтоинспекции произошел сбой — невозможно зарегистрировать автомобиль и получить права

«В настоящее время в связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены», — цитирует ТАСС собеседника в правоохранительных органах.

Причины сбоя устанавливаются. Над устраненением неполадок работают профильные специалисты.

Ранее Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим. Инициатива направлена на упрощение процедуры предъявления водительских прав.

Фото на обложке: Unsplash

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