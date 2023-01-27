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Аналитики назвали стоимость трех самых дорогих авиабилетов в 2022 году

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Самый дорогой авиабилет в 2022 году обошелся почти в 1,4 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса путешествий «Туту». Больше всего пришлось заплатить за билеты в Лос-Анджелес, Торонто и Дубай.

Аналитики назвали стоимость трех самых дорогих авиабилетов в 2022 году
  • Лидером оказался билет для перелета по направлению Санкт-Петербург — Лос-Анджелес и обратно. За такой полет бизнес-классом было заплачено 1 млн 397 174 рубля.
  • На втором месте в рейтинге оказался билет по маршруту Москва — Торонто и обратно. Это тоже перелет бизнес-классом, его стоимость составила 949,2 тыс. рублей.
  • Замыкает топ-3 самых дорогих авиабилетов 2022 года заказ стоимостью 662,6 тыс. рублей. Это был перелет по направлению Москва — Дубай и обратно первым классом. В топ-20 самых дорогих билетов вошли еще четыре покупки по этому маршруту (два туда-обратно и два — в одну сторону).
  • Также в число самых дорогих направлений попали перелеты из Москвы в Цюрих, Нью-Йорк, Милан, Ларнаку, Вену, Лиссабон, Денпасар, Ниццу и Бухарест.

Как сообщалось ранее, пассажиропоток российских авиакомпаний упал почти на 17% из-за закрытия аэропортов на юге России. Минтранс рассчитывал на цифру в 100 млн человек за год, но компании перевезли только 95 млн.

Фото на обложке: Unsplash

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