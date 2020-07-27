Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения

Международное авиасообщение с другими странами возобновится с 1 августа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в правительстве РФ.

Международные регулярные и чартерные рейсы были приостановлены 27 марта. С тех пор Росавиация продолжала продлевать запрет.

По словам Мишустина, международное авиасообщение возобновится из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. При этом страны, в которые будут выполняться рейсы, глава правительства не назвал.

Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что полеты будут возобновлены в связи со снижением темпов прироста числа зараженных коронавирусом в РФ.

«Сегодня председателем правительства Российской Федерации было подписано распоряжение о начале возобновления авиационного сообщения с рядом государств. Это стало возможным, потому что на протяжении достаточно длительного времени в Российской Федерации снижаются темпы прироста новой коронавирусной инфекции», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, для пассажиров, направляющихся в Россию, за 72 часа нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.

Голикова уточнила, что Россия возобновляет авиасообщение с Турцией (с 1 августа с Анкарой и Стамбулом, с 10 августа — с Анталией, Бодрумом и Даламаном), Танзанией и Великобританией (Лондон).

«Работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается. Сейчас у нас в работе порядка 30 стран, с которыми авиационные власти ведут переговоры», — сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в эфире «Россия 24».

Он добавил, что Росавиация в пятницу уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полетов в ряд городов иностранных государств, а перевозчики в ближайшее время приступят к продаже билетов в них.

9 июля Роспотребнадзор представил предварительный список стран, с которыми может быть восстановлено авиасообщение в первую очередь.

Ведомство провело оценку эпидемиологической ситуации и сочло обстановку удовлетворительной в 13 странах: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

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