На ближайшие прямые рейсы из Москвы в соседние страны не осталось авиабилетов

Закончились авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, для которых не требуется виза. Это следует из данных авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов, проанализировал РБК.

По данным Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас обойдется в 76 тыс. рублей, а улететь получится не раньше пятницы, 23 сентября. На сайте авиакомпании этот билет уже недоступен, ближайший доступный прямой рейс — 25 сентября (58,6 тыс. рублей). Turkish Airlines предлагает билет на аналогичный рейс за более чем 81 тыс. рублей на 24 сентября.

Аналогичная ситуация сложилась с прямыми рейсами из Москвы в Ереван. На сайте «Аэрофлота» на 23 сентября есть билеты только в бизнес-класс (они стоят от 122 тыс. рублей), а 24-го можно улететь «экономом» за 62 тыс. рублей.

Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» получится купить только на 23 сентября и за 74,5 тыс. рублей, у «Азербайджанских авиалиний» нашлись билеты на 22 сентября за €719 и начиная с 24-го за €394. В Ташкент улететь можно начиная с 23 сентября (у «Аэрофлота» это будет стоить 64 тыс. рублей).

Ранее авиакомпании S7 и «Аэрофлот», а также РЖД заявили, что у них нет ограничений на продажу билетов за границу. Представители компаний заявили, что не получали указаний прекратить продавать билеты на поезда и самолеты мужчинам призывного возраста без справки из военкомата.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации. В ходе нее призовут 300 тыс. человек.

По словам Путина, принятое решение «в полной мере адекватно угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизацию глава государства объяснил необходимостью защиты суверенитета и территориальной целостности РФ.

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