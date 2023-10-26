«Авиасейлс» попал под российский закон о «приземлении»

Роскомнадзор обязал «Авиасейлс» «приземлиться» в России и выполнить соответствующие нормы федерального закона. Гонконгское юрлицо компании должно открыть в России офис, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своей сайте форму для обратной связи с пользователями.
Роскомнадзор включил юридическое лицо сервиса для поиска авиабилетов «Авиасейлс» в список компаний, попадающих под российский закон о «приземлении». Информация об этом отражена в реестр Роскомнадзора.
Под федеральный закон РФ о «приземлении» попадают компании, аудитория сайтов которых в России превышает 500 тыс. человек в день. Закон обязывает такие компании открыть офис в России, создать форму для обратной связи с пользователям на своем сайте, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
На сайте «Авиасейлс» указано, что компания имеет офисы в Петербурге и на Пхукете. Также на ресурсе есть раздел «поддержка» с ответами на часто задаваемые вопросы.
В пресс-службе «Авиасейлс» сообщили RB.RU, что продукты Go Travel Un Limited уже соответствуют ключевым условиям закона.
«Для пользователей из РФ уже действует форма обратной связи в приложении и на сайте, размещаемая для российских пользователей информация соответствует законам РФ, данные российских пользователей хранятся на российских серверах», – пояснили в «Авиасейлс».
Фото на обложке: DenPhotos /
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