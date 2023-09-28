«Авито» запустила услугу продвижения объявлений с прогнозом просмотров от ИИ

«Авито» запустила услугу продвижения объявлений для профессиональных пользователей. Алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ) спрогнозирует спрос на основе исторических данных об эффективности продвижения похожих предложений, говорится в сообщении площадки.

Выбрав бюджет, пользователи заранее увидят диапазон дополнительных просмотров. Таким образом продавец сможет определить стратегию продвижения с понятным результатом.

Отмечается, что некоторым продавцам недостает органического роста просмотров из-за высокой конкуренции, сжатых сроков продажи или низкой популярности товара или услуги.

Ранее пользователям предлагалось нарастить число просмотров в ×2, ×5, ×10 раз. Однако на эффективность, как отмечают в «Авито», влияла масса факторов — уровень конкуренции в регионе и категории, время публикации, качество самого объявления — и заранее узнать результат было невозможно.



В июне в мессенджере «Авито» появилась опция быстрых ответов: продавцы могут создавать шаблоны сообщений и отправлять в один клик на типовые запросы пользователей

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock