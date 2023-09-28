Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Авито» запустила услугу продвижения объявлений с прогнозом просмотров от ИИ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Авито» запустила услугу продвижения объявлений для профессиональных пользователей. Алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ) спрогнозирует спрос на основе исторических данных об эффективности продвижения похожих предложений, говорится в сообщении площадки.

«Авито» запустила услугу продвижения объявлений с прогнозом просмотров от ИИ

Выбрав бюджет, пользователи заранее увидят диапазон дополнительных просмотров. Таким образом продавец сможет определить стратегию продвижения с понятным результатом.

 

Отмечается, что некоторым продавцам недостает органического роста просмотров из-за высокой конкуренции, сжатых сроков продажи или низкой популярности товара или услуги. 

Ранее пользователям предлагалось нарастить число просмотров в ×2, ×5, ×10 раз. Однако на эффективность, как отмечают в «Авито», влияла масса факторов — уровень конкуренции в регионе и категории, время публикации, качество самого объявления — и заранее узнать результат было невозможно. 

В июне в мессенджере «Авито» появилась опция быстрых ответов: продавцы могут создавать шаблоны сообщений и отправлять в один клик на типовые запросы пользователей

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
  2. 2 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
  3. 3 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
  4. 4 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
  5. 5 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

28 сентября 2023

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!»

29 сентября 2023

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту

29 сентября 2023

Чемпионы добрых дел

Все ВОЗМОЖНОСТИ