Пользователи «Авито» помогли предотвратить выброс 18 млн тонн парниковых газов в 2020 году

Ежемесячно на «Авито» взаимодействуют почти 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Кто-то продает детские вещи, велосипеды, оргтехнику, кто-то покупает автомобиль, квартиру или книжную библиотеку. Все эти действия значительно снижают нагрузку на экологию.

Благодаря перепродаже наиболее вредных с точки зрения производства товаров пользователи «Авито» в 2020 году совместно сэкономили:

большое количество материалов, которые превратились бы в итоге в 23 новых полигона отходов;

267 млн ГДж энергии, а это превышает годовое энергопотребление Москвы;

123 млн м3 воды, и эта цифра больше объема годового водопотребления Владивостока.

Также за год пользователи платформы смогли предотвратить выброс 18 млн тонн парниковых газов, которые образуются в результате производства новых товаров, что в свою очередь помогло сохранить почти 12 млн Га леса, а это почти на 30% больше всей площади Карельских лесов. Согласно данным Рослесинфорга для поглощения 1 т углерода нужны 2,5 га леса. 1,5 млрд т СО2 = 395 млн т углерода. Т.о. 1т углерода = 1500/395 = 3,8т С02. Значит, 18М т СО2 = 4,7М т углерода

«<...> Шеринг-экономика и разумное потребление и по сей день составляют ядро нашего бизнеса, но это уже было вшито в ДНК “Авито” и при рождении. Выбирая “Авито”, все наши пользователи выбирают и разумный подход к потреблению. Мы уменьшаем наш углеродный след, замедляем процесс глобального потепления, уменьшаем количество мусора в наших городах. И результаты видны и значительны. “Авито” помогает менять жизнь к лучшему уже сейчас и для нас и для наших детей», — поделился Игорь Макаров, коммерческий директор «Авито».

На «Авито» ежедневно анализируется и модерируется порядка пяти млн объявлений, поэтому алгоритмы искусственного интеллекта настроены на самые разные сценарии размещения. Нейросети могут анализировать объявления по стоимости, сроку размещения и содержанию — попадают ли они в категорию разумного потребления, и тогда пользователям рекомендуются удобные способы решения — от вывоза до ближайшего контейнера до передачи вещей в нужные руки партнерскими сервисами.

В целом, в рамках развития ESG-направления «Авито» активно развивает механики осознанного потребления с помощью различных проектов. Например, поддержка концепции «зеленого» офиса — передача списанной техники в рамках специальных программ. В офисах компании есть контейнеры для раздельного сбора отходов, а также батареек и одежды. «Авито» получает отчеты об их переработке.

Также льготные аккаунты по специальной программе для возможности поиска новых хозяев для собак и кошек из приютов, что дает им шанс на домашнюю комфортную жизнь.

В настоящий момент тестируются механики субсидирования доставки для тех, кто хочет освободить свое пространство и передать свои вещи в нужные руки. Такие пользователи будут получать бейджи осознанных потребителей.