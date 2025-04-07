Нейросеть от «Авито» обошла аналоги от Google и OpenAI в независимом бенчмарке

«A-Vibe от “Авито” заняла первое место среди моделей, поддерживающих до 10 млрд параметров, обойдя международные аналоги от OpenAI, Google и Anthropic. Тестирование включало задачи различной сложности — от базового понимания текста до продвинутых лингвистических задач, требующих глубокой работы с контекстом», — говорится в сообщении.

Разработчики A-Vibe пояснили, что полностью переделали механизм модели по обработке текста, что позволило увеличить объемы анализируемых текстов до 32 тыс. фрагментов одновременно, а также ускорить понимание моделью русского языка в два раза.

«Обучение небольшой модели под наши нужды позволяет нам закладывать окупаемость инвестиций: “Авито” планирует вложить в технологии генеративного ИИ около 12 млрд рублей, а заработать более 21 млрд рублей к 2028 году”, — сказал старший директор по данным и аналитике «Авито» Андрей Рыбинцев.

В пресс-службе «Авито» добавили, что A-Vibe уже используется рядом сервисов компании. Продавцы платформы, в частности, используют нейросеть для описания объявлений и общения с покупателями. Компания также не исключает выпуск модели в открытый доступ.

«Это станет нашим вкладом в развитие российского рынка ИИ и поможет малому бизнесу внедрять передовые технологии без значительных инвестиций, образовательным учреждениям создавать прикладные программы, а независимым разработчикам строить современные сервисы на базе отечественных технологий», — заявила руководитель разработки больших языковых моделей «Авито» Анастасия Рысьмятова.

«Авито» в рамках новой стратегии по развитию генеративного искусственного интеллекта планирует инвестировать в эту технологию более 12 млрд рублей. По прогнозам компании, это принесет выручку в размере 21 млрд рублей к 2028 году. Уже в первый год запуска генеративных ИИ «Авито» удалось заработать 670 млн рублей, пояснили в компании.

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