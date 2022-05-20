Главный акционер интернет-площадки Avito решил продать свою долю

Голландский конгромерат Prosus, который является главным акционером российского интернет-сервиса Avito, решил уйти из России. Об этом сообщается на сайте компании.

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса объявлений Avito от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения компания Prosus приняла решение выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя на наши акции в Avito», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Avito проведет реорганизацию своего бизнеса и станет самостоятельной компанией. Выход из материнской OLX Group из Нидерландов займет несколько месяцев. Весь руководящий состав компании сохранит свои места.

За 15 лет работы в России площадка перестала нуждаться во внешнем финансировании. Собственные средства Avito будет вкладывать в развитие всех категорий бизнеса.

Avito вошла в OLX Group в 2013 году — Naspers объединил его с российскими площадками OLX и Slando. Тогда холдинг вложил в сервис $50 млн в обмен на 17,4%. В 2015 году группа выкупила еще 50,5% акций площадки, а в 2019-м владела уже 99,6%.

В начале марта Prosus также сообщила о том, что спишет свою долю в VK, где владела 27% акций.

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