«Авито» запустил аналог Booking и Airbnb

«Авито» запустил раздел «Авито Путешествия»: пользователи смогут забронировать дома, квартиры и номера в отелях для посуточного проживания. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Сервис доступен с 8 апреля. С осени 2024 года добавят возможность забронировать номер в отелях по всей России.

На старте проекта компания перезапустит программу лояльности: пользователи смогут получать кэшбек бонусами — до 15% от стоимости брони. Их в течение полугода можно будет использовать для оплаты брони (до 10%) или доставки «Авито», услуг продвижения и размещения на платформе.

Кроме того, планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить спецпредложения для клиентов от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и т. д.

Booking.com перестал работать для россиян с 5 марта 2022 года. После этого стало невозможно забронировать через него жилье, расположенное на территории РФ.

Airbnb прекратил работу в России и Беларуси в марте 2022 года. В РФ компания предоставляла услуги с 2012 года.

Фото на обложке: Unsplash