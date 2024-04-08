«Авито» запустил аналог Booking и Airbnb

«Авито» запустил раздел «Авито Путешествия»: пользователи смогут забронировать дома, квартиры и номера в отелях для посуточного проживания. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Сервис доступен с 8 апреля. С осени 2024 года добавят возможность забронировать номер в отелях по всей России.
На старте проекта компания перезапустит программу лояльности: пользователи смогут получать кэшбек бонусами — до 15% от стоимости брони. Их в течение полугода можно будет использовать для оплаты брони (до 10%) или доставки «Авито», услуг продвижения и размещения на платформе.
Кроме того, планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить спецпредложения для клиентов от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и т. д.
- Booking.com перестал работать для россиян с 5 марта 2022 года. После этого стало невозможно забронировать через него жилье, расположенное на территории РФ.
- Airbnb прекратил работу в России и Беларуси в марте 2022 года. В РФ компания предоставляла услуги с 2012 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как обезвредить манипуляции, чтобы сделать общение с клиентами эффективнее
- 2 Как продавать на Авито: правила, инструкции, лайфхаки
- 3 Как защитить свои права, торгуя на «Авито»
- 4 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
- 5 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
ВОЗМОЖНОСТИ
08 апреля 2024
08 апреля 2024
08 апреля 2024