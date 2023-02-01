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«Авито» запустил формат коротких видео для продавцов и покупателей

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-агрегатор объявлений «Авито» начал тестировать формат коротких видео для продавцов и покупателей, запустив раздел «Авито Видеолента», говорится в его пресс-релизе.

«Авито» запустил формат коротких видео для продавцов и покупателей

Сервис считает, что формат коротких видео позволит покупателям «тщательнее ознакомиться с предложением». Видеолента будет формироваться из роликов, которые пользователи размещают в объявлениях.

Сейчас новый функционал проходит тестирование и работает на ограниченном количестве мобильных устройств под управлением iOS в разделах «Товары», «Авто» и «Услуги». Со временем площадка внедрит видеоленту для всех пользователей.

От похожего сервиса 27 января отказался Ozon. Его видеосервис «Моменты» — внутриплатформенный аналог «сторис», где пользователи публикуют контент, — проработал менее года. Причины такого решения в компании не озвучили, отметив только, что вместо «Моментов» будут развивать прямые трансляции, видеоотзывы и видеообложки.

Видеоформат ранее уже существовал на «Авито»: можно было разместить ролик в карточке товара или отправить его собеседнику в мессенджере платформы. Запуск видеоленты позволит продавцам записывать ролики непосредственно в интерфейсе приложения. Видео будут отображаться в ленте рекомендаций на главной странице.

Фото на обложке: Unsplash

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