Общая сумма автокредитов россиян составила почти триллион рублей

Бюро кредитных историй «Эквифакс» проанализировало историю автокредитов россиян в 2021 году и узнало, что средний размер автокредита увеличился на 30% и к концу декабря достиг 1,2 млн рублей, а объем выданных средств вырос до 963 млрд рублей (на 51% выше, чем в предыдущем году). Крупные банки подтвердили тренд и уверяют, что количество и суммы автокредитов будут расти.

К концу 2021 года число выданных отечественными банками автокредитов достигло 909 тыс., что на 16% больше, чем в 2020 году, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Главные причины такого ажиотажа — отложенный спрос на автомобили после затишья в период карантина 2020 года и резкое повышение цен на новые машины из-за дефицита на рынке.

По мнению генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, объемы автокредитования будут расти быстрее обычного примерно до 2023 года. Он связывает это с повышенным спросом на авто после того, как в 2020 году производство на многих заводах было приостановлено.

Эксперт ожидает, что потребительское насыщение наступил только в следующем году — и показатели вернутся к норме (рост на 9-10% в год).

Вице-президент и начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий отмечает и другую причину роста объемов автокредитов. Это государственная программа поддержки.

Выгодные ставки тоже сыграли свою роль: в 2021 году в ВТБ оформили автокредитов на 101 млрд рублей, что на 27% больше, чем в предыдущем. Средний чек был порядка 1,1 млн рублей (увеличился на треть, как и в целом по стране).

Аналогичная картина наблюдается и в других банках:

в «Сетелем Банке», дочерней компании Сбербанка (рост числа кредитов — 34%, общая сумма — 131,3 млрд рублей, средний заем повысился на 44%),

в «Совкомбанке» (объем выданных кредитов вырос на 53,4% до 115 млрд рублей, средний чек увеличился на 28%),

в «РГС Банке» из группы банка «Открытие» (количество сделок подскочило на 43% и достигло 82 тыс. на сумму 89 млрд рублей, средний заем подрос на 36% на новые авто и на 34% на подержанные),

в «Росбанке» (средняя сумма автокредита увеличилась на 40%).

С учетом роста цен на новые автомобили кредит на подержанные машины становится более популярным. Банки также идут на встречу клиентам и увеличивают сроки договоров на шесть, семь и более лет. Об этом упомянули руководитель «Росбанк Авто» Наталья Русова и директор департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич.

В кредитных организациях ожидают дальнейшего роста объемов кредитования в течение всего 2022 года. При этом повышение стоимости транспортных средств приведет к увеличению суммы договоров.

Президент и председатель правления «РГС Банка» Алексей Токарев считает, что средний чек за год может вырасти на 15-20%, а объем выдачи — на 10-15%.

С ним согласен вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий: он прогнозирует увеличение общей суммы выданных в 2022 году автокредитов до 1,2-1,3 трлн рублей.

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников уверен, что рост объемов выданных кредитов будет даже больше (20-25%) из-за стоимости новых авто, которая повыситься на 15-20%, по прогнозам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова.

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Фото на обложке: Ruvim Noga / Unsplash