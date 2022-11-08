Объем автокредитов в России упал ниже уровня пандемийного 2020 года

Объем выданных автокредитов в России за первые девять месяцев 2022 года снизился на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Нынешние показатели также уступают статистике пандемийного 2020 года.
В период с января по сентябрь выдано автокредитов на сумму 494,6 млрд рублей. В 2021 году эта сумма достигала 834,3 млрд рублей, а в 2020 — 529,9 млрд рублей. Это на 6% меньше, чем в 2022 году.
В НБКИ отмечают, что текущие показатели сравнимы со статистикой пандемийного 2020 года. На сей раз резкое снижение объемов объясняется как весенним ростом рыночных ставок, так и общим дефицитом новых автомобилей в стране.
Похожая ситуация сложилась с потребительскими кредитами, их объемы в этом году также вернулись к показателям карантинного периода. В НБКИ при этом напомнили, что госпрограмма льготного автокредитования оказывает серьезную поддержку сегменту.
Российские регионы с максимальным снижением объема выдачи автокредитов:
- Свердловская область (-48,8%)
- Москва (-47,2%)
- Самарская область (-45,2%)
- Нижегородская область (-44,3%)
- Челябинская область (-44,1%)
Ранее Минпромторг возобновил программу поддержки спроса на автомобили. На льготный лизинг и автокредитование было выделено 15 млрд рублей.
Фото на обложке: muk woothimanop /
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