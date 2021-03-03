«Автомобиль обогнал самолет»: российских туристов решили пересадить на каршеринг

Накануне Ростуризм и сервис каршеринга YouDrive подписали соглашение о сотрудничестве. Его целью является популяризация и повышение доступности внутреннего автотуризма, в том числе c использованием арендованных машин. Эксперты думают, что туристам понравится эта идея.

Стороны соглашения договорились содействовать друг другу в создании и продвижении новых туристических автомаршрутов по стране. По оценке Ростуризма, каршеринг может стать популярным видом транспорта для коротких туров на выходные.

Напомним, что в конце прошлого года YouDrive запустил функцию аренды машины для дальних поездок. На автомобилях сервиса можно уехать в любом направлении по России на расстояние до 2 тысяч километров от городов работы YouDrive. Сейчас услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Отмечается, что Ростуризм готов сотрудничать и с другими автомобильными компаниями.

Однако такие сервисы, как «Яндекс.Драйв» и BelkaCar на запрос RB.ru о планах по сотрудничеству с ведомством не ответили. Вместе с тем, они тоже предлагают тарифы для междугородних поездок. Например, на некоторых машинах «Яндекс.Драйва» можно ездить между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

Сооснователь маркетплейса автомобильных маршрутов Road.Travel Валерий Бритаус считает, что популярность автотуризма будет расти.

«Это самый безопасный способ путешествий на фоне пандемии. А ещё доступный», — пояснил он.

Ссылаясь на данные Expedia, эксперт отметил, что в 2020 году «автомобиль обогнал самолет в качестве средства передвижения для путешествий». Как и Ростуризм, Бритаус делает ставку на короткие поездки длительностью 1-2 дня. «Именно такие короткие маршруты пользуются особенной популярностью у нас на платформе», добавил предприниматель.

«Можно ожидать, что в 2021 году локальный туризм будет одним из главных трендов ... Причем все больше людей выбирают для отдыха менее известные уголки страны ... Добраться до таких мест и организовать такой авторский тур в мини-группе бывает проще на автомобиле», — рассказала представитель сервиса путешествий «Туту.ру» Наталья Анисимова.

На данный момент россияне редко выбирают автомобиль для дальних путешествий. Это показали опросы, проведенные «Туту.ру». Для таких поездок самым безопасным видом транспорта туристы считают поезда и самолеты, отметила Анисимова.

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