Авто.ру будет отмечать профили профессиональных перекупщиков

Авто.ру запустил открытые профили перекупщиков автомобилей с пробегом. Теперь пользователи сразу видят, кто разместил объявление — частное лицо или профессиональный продавец. Подтверждённые перекупы смогут получить специальные метки на платформе и стать более заметными для покупателей.

Для профессиональных перекупщиков — отметки PRO и «Проверенный продавец»

Профессиональные продавцы на платформе получат визуальную метку с надписью PRO, которая позволяет отличить их от частных лиц, продающих автомобили. Если перекупщик прошёл все необходимые проверки сервиса, в его профиле дополнительно появится бейдж «Проверенный продавец».

Такие обозначения отображаются прямо в профиле и помогает покупателям экономить время и быстрее ориентироваться в объявлениях, отмечает пресс-служба Авто.ру.

Добросовестные продавцы могут привлечь больше клиентов

В открытом профиле профессионального перекупщика указана информация о его специализации и опыте работы. Также пользователи могут ознакомиться с отзывами реальных клиентов и материалами продавца в Бортжурнале — блог-платформе Авто.ру для общения автомобилистов и мотоциклистов.

Таким образом, открытые страницы избавляют покупателей от необходимости самостоятельно разбираться, кто именно продаёт автомобиль. Клиенты получают доступ к отзывам и подробной информации о продавце ещё до начала общения с ним.

Также, по задумке сервиса, открытый профиль помогает добросовестным продавцам стать более заметными для потенциальных покупателей за счёт прозрачности. В аккаунте перекупщика собирается вся ключевая информация о нём, его репутации и подходе к работе.

Сервис учитывает разные факторы для определения профессионального перекупа

Чтобы отличить профессиональных продавцов от частных лиц, Авто.ру использует модерацию и алгоритмы анализа данных. Система учитывает частоту размещения объявлений, историю автомобилей, связи между аккаунтами и дополнительную информацию из внешних источников.

Комплексная проверка позволяет выявлять пользователей, которые системно занимаются перепродажей машин, и корректно присваивать им статус профессионального продавца.

Контекст

В ноябре 2025 года Авто.ру запустил возможность делиться историей обслуживания подержанного автомобиля прямо в объявлении. Продавцы могут подключить данные из цифровой сервисной книжки, где хранятся сведения о ремонтах и техобслуживании, подтверждённые наряд-заказами из автосервисов.

В компании отмечали, что ранее лишь каждый десятый продавец был готов документально подтверждать историю обслуживания автомобиля.