Авто.ру сделал профили перекупщиков открытыми — теперь покупатели сразу видят, кто продаёт автомобиль
Авто.ру будет отмечать профили профессиональных перекупщиков
Для профессиональных перекупщиков — отметки PRO и «Проверенный продавец»
Профессиональные продавцы на платформе получат визуальную метку с надписью PRO, которая позволяет отличить их от частных лиц, продающих автомобили. Если перекупщик прошёл все необходимые проверки сервиса, в его профиле дополнительно появится бейдж «Проверенный продавец».
Такие обозначения отображаются прямо в профиле и помогает покупателям экономить время и быстрее ориентироваться в объявлениях, отмечает пресс-служба Авто.ру.
Добросовестные продавцы могут привлечь больше клиентов
В открытом профиле профессионального перекупщика указана информация о его специализации и опыте работы. Также пользователи могут ознакомиться с отзывами реальных клиентов и материалами продавца в Бортжурнале — блог-платформе Авто.ру для общения автомобилистов и мотоциклистов.
Таким образом, открытые страницы избавляют покупателей от необходимости самостоятельно разбираться, кто именно продаёт автомобиль. Клиенты получают доступ к отзывам и подробной информации о продавце ещё до начала общения с ним.
Также, по задумке сервиса, открытый профиль помогает добросовестным продавцам стать более заметными для потенциальных покупателей за счёт прозрачности. В аккаунте перекупщика собирается вся ключевая информация о нём, его репутации и подходе к работе.
Сервис учитывает разные факторы для определения профессионального перекупа
Чтобы отличить профессиональных продавцов от частных лиц, Авто.ру использует модерацию и алгоритмы анализа данных. Система учитывает частоту размещения объявлений, историю автомобилей, связи между аккаунтами и дополнительную информацию из внешних источников.
Комплексная проверка позволяет выявлять пользователей, которые системно занимаются перепродажей машин, и корректно присваивать им статус профессионального продавца.
Контекст
В ноябре 2025 года Авто.ру запустил возможность делиться историей обслуживания подержанного автомобиля прямо в объявлении. Продавцы могут подключить данные из цифровой сервисной книжки, где хранятся сведения о ремонтах и техобслуживании, подтверждённые наряд-заказами из автосервисов.
В компании отмечали, что ранее лишь каждый десятый продавец был готов документально подтверждать историю обслуживания автомобиля.
