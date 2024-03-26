«АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию восьми товарных знаков

«АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию восьми товарных знаков — Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Компания сможет использовать их для наименования будущих моделей автомобилей.

Российский «АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков. Об этом пишет ТАСС.

В заявке указаны наименования Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. В пресс-службе компании отметили, что эти названия могут быть использованы для названия будущих моделей автомобилей и не раскрыли, какие из них точно будут использованы.

На данный момент «АвтоВАЗ» выпускает автомобили под брендами Granta, Vesta, Niva, в ближайшем будущем начнется производство Largus, Aura, Iskra.

Ранее дочернее предприятие «АвтоВАЗа» обратилось в Роспатент за регистрацией товарного знака, похожего на логотип Hyundai, а в феврале компания получила патент на дизайн нового «универсала» Lada.

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