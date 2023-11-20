«Я до сих пор не верю в это» — Аяз Шабутдинов прокомментировал свой арест

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов назвал заключение под стражу по делу о мошенничестве недоразумением и «нездоровым сигналом» для бизнеса, пишет Forbes.

Ранее Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря. Ему предъявлены обвинения по в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Свою вину бизнес-тренер не признал.

По версии прокуратуры, Шабутдинов и его соучастники от имени подконтрольных компаний, включая «Like Центр», продавали курсы, тренинги и вебинары, из-за которых у клиентов появлялись «ложные надежды на создание успешного бизнеса и получение сверхдоходов».

«Мы — образовательная компания. У нас есть лицензия от Министерства образования, аккредитация от Минцифры как IT-компании. Наши программы были рекомендованы Минэкономразвития», — приводит издание слова Шабутдинова, который передал их через своего адвоката.

Он добавил, что дело возбудили по обращениям в правоохранительные органы восьмерых бывших учеников «Like Центра». Они сочли деятельность компании мошеннической.

Шабутдинов имена авторов заявлений не уточнил, но указал, что большая часть прошли курсы еще в 2019 году.

«Я до сих пор не верю в это. Ситуация, при которой уголовное дело возбуждается по заявлению восьми человек, из которых некоторые учились аж в 2019 году, при том что у компании более 50 тыс. клиентов, есть все лицензии, аккредитации, кажется абсурдной», — сказал блогер.

Он назвал действия правоохранительных органов «сигналом всем предпринимателям».

Издание приводит историю одного из заявителей — Натальи Калистратовой. Согласно документам, ей пообещали «высокую результативность образовательной программы» и причинили ущерб, который оценен в 1,9 млн рублей.

Калистратова пожаловалась на низкую эффективность курсов, однако по словам Шабутдинова, претензии появились после того, как он сделал ученицы замечание о халатном отношении к домашним заданиям.

По подсчетам Шабутдинова, всего на юрлица компании с момента запуска в 2015 году подали порядка 124 исков.

Адвокат бизнес-тренера Никита Апаликов назвал арест правовым недоразумением.

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