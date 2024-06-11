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Следствие возбудило еще пять уголовных дел в отношении основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Следствие возбудило еще пять уголовных дел в отношении основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова. По новым обвинениям предпринимателю грозит наказание до десяти лет заключения. Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года, он более полугода содержится в СИЗО.

Следствие возбудило еще пять уголовных дел в отношении основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова

В отношении предпринимателя Аяза Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел, наказание по которым предусматривает лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление следователя в Таганском суде Москвы.

Помимо новых дел, Шабутдинов обвиняется в совершении 75 тяжких преступлений, отметил следователь.

Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года. По версии следствия, Шабутдинов и его соучастники от имени подконтрольных компаний, включая «Like Центр», продавали курсы, тренинги и вебинары, из-за которых у клиентов появлялись «ложные надежды на создание успешного бизнеса и получение сверхдоходов». Шабутдинов вину не признал.

В апреле суд арестовал имущество Шабутдинова и его коллеги, директора «Like Центра» Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей.

Фото на обложке: FotoDax / Shutterstock

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