Суд арестовал имущество Аяза Шабутдинова и его коллеги на 100 млн рублей

Суд арестовал имущество предпринимателя Аяза Шабутдинова и его коллеги Василия Алексеева на 100 млн рублей. Также расширился список вменяемых Шабутдинову эпизодов мошенничества – их было 50, сейчас насчитывается 73.

Таганский суд Москвы наложил арест на имущество предпринимателя, автора бизнес–курсов Аяза Шабутдинова и его коллеги, директора «Like Центра» Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Кроме того, список вменяемых Шабутдинову обвинений расширился до 73 эпизодов мошенничества, ранее их насчитывалось 50.

Следствие обвиняет Шабутдинова в создании у покупателей его курсов ложного впечатления о возможности построения доходного бизнеса.

В отношении Аяза Шабутдинова завели уголовное дело о мошенничестве 3 ноября 2023 года. 4 ноября его заключили под стражу, срок нахождения под арестом неоднократно продлевали.

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