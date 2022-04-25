Отечественный смартфон от «Ростеха» россияне не стали покупать даже в условиях дефицита

Отечественный смартфон «Ростеха» AYYA не вызвал интереса покупателей даже после резкого сокращения поставок зарубежных брендов. За первый квартал удалось продать меньше 400 устройств.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Связного» сообщает, что продажи AYYA T1 от компании «Смартэкосистема» (структура «Ростеха») в январе-марте составили 370 устройств — всего за них заплатили 6,7 млн рублей.

AYYA T1 вышел на рынке в октябре 2021 года. Он функционирует на процессоре MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11. Смартфон позиционировался как устройство для конфиденциального общения, исключающее сбор личных данных.

AYYA T1

В «Ростехе» газету уверили, что первая партия AYYA T1 реализована полностью: «Новые поставки будут уже на российской операционной системе "Аврора", основным направлением развития станет расширение линейки наряду с внедрением отечественной компонентной базы».

По данным Ozon, модель чаще всего продается в Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Ритейлеры признают, что продажи устройства все же начали «показывать динамику» с марта.

В целом спрос на смартфоны в марте, по данным «Связного», год к году снизился на 23% в штуках и на 22% в деньгах. За первый квартал удалось продать 6,6 млн устройств на 178,5 млрд рублей.

На российском рынке уже предпринималось несколько попыток выпуска отечественных смартфонов:

В 2013 году появился проект YotaPhone от Yota Devices, в 2017 он был продан китайским инвесторам и закрыт.

«Яндекс» начал продажи «Яндекс.Телефона» в 2018 году, но уже в ноябре 2019 года проект полностью ушел с рынка.

Проект «Тайгафон» Infowatch Натальи Касперской запустился в 2014 году и был закрыт в 2019 с убытком в 40 млн рублей.

В декабре прошлого года группа «Аквариус» заявила о выпуске первой партии защищенных смартфонов на операционной системе «Лаборатории Касперского». Устройство ориентировано на корпоративный сектор. В «Аквариусе» говорят, что уже передали 2 тыс. устройств заказчикам

Фото: «Ростех»