Суд утвердил мировое соглашение по делу о корпоративных правах «Азбуки Вкуса»

Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между генеральным директором «Азбуки Вкуса» (ООО «Городской супермаркет») Денисом Сологубом и кипрским холдингом Demanor Investments по делу о корпоративных правах, следует из картотеки арбитражных дел. Demanor Investments принадлежат 99% в ООО «Городской супермаркет», еще 1% у ООО «Азбука Вкуса».
Ранее Сологуб в связи с внесением ритейлера в список экономически значимых организаций (ЭЗО) ходатайствовал о приостановке корпоративных прав кипрской структуры в отношении российской «дочки».
Ходатайство было подано в начале апреля, третьим лицом к делу привлечен Минпромторг. Это ведомство, наряду с Минфином и Минэнерго, наделено полномочиями обращаться в суд с требованием приостановить корпоративные права зарубежных владельцев в отношении их российских «дочек» из перечня ЭЗО.
Ранее в апреле в этот список внесли «Альфа-Банк» и «АльфаСтраховани», после чего Минфин инициировал приостановку прав в отношении компаний со стороны зарубежных холдингов.
Накануне Арбитражный суд Московской области в полном объеме удовлетворил аналогичное заявление Минпромторга нидерландской X5 Retail Group N.V. и ее российской структуры.
Фото на обложке: Anikin Dmitrii /
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