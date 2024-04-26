Суд утвердил мировое соглашение по делу о корпоративных правах «Азбуки Вкуса»

Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между генеральным директором «Азбуки Вкуса» (ООО «Городской супермаркет») Денисом Сологубом и кипрским холдингом Demanor Investments по делу о корпоративных правах, следует из картотеки арбитражных дел. Demanor Investments принадлежат 99% в ООО «Городской супермаркет», еще 1% у ООО «Азбука Вкуса».

Ранее Сологуб в связи с внесением ритейлера в список экономически значимых организаций (ЭЗО) ходатайствовал о приостановке корпоративных прав кипрской структуры в отношении российской «дочки».

Ходатайство было подано в начале апреля, третьим лицом к делу привлечен Минпромторг. Это ведомство, наряду с Минфином и Минэнерго, наделено полномочиями обращаться в суд с требованием приостановить корпоративные права зарубежных владельцев в отношении их российских «дочек» из перечня ЭЗО.

Ранее в апреле в этот список внесли «Альфа-Банк» и «АльфаСтраховани», после чего Минфин инициировал приостановку прав в отношении компаний со стороны зарубежных холдингов.

Накануне Арбитражный суд Московской области в полном объеме удовлетворил аналогичное заявление Минпромторга нидерландской X5 Retail Group N.V. и ее российской структуры.

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