За жизнью озера Байкал будут следить с помощью нейросети

Ученые и исследователи разрабатывают нейросеть для наблюдения за жизнью озера Байкал, которая позволит в автоматизированном режиме классифицировать полученные данные. Сегодня это делается практически вручную.
Систему разрабатывают ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета совместно с фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» на базе моделей искусственного интеллекта для изучения морских экосистем MaritimeAI, облачной платформы Yandex.Cloud.
Специалисты Maritime AI создадут систему классификации планктона, обитающего в озере (свыше 400 видов), на основе тысячи его снимков. Видовую принадлежность планктона впоследствие будут определять с помощью сервиса для анализа данных Yandex DataSphere. Ученые надеются на результат в 99% верно классифицированных видов планктона.
В марте стало известно, что ученые начали работать с подводным нейтринным телескопом Baikal-GVD, установленном на дне Байкала. Он позволяет регистрировать астрофизическое нейтрино – частицы космического происхождения.
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