Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения. Об этом сообщила Ассоциация разработчиков и производителей электроники.
Анонс первой серверной платы состоялся на коллегии в правительстве республики Татарстан.
Плата «ICL Техно» рассчитана на однопроцессорные серверы. Она наделена 12 слотами для модулей ОЗУ. Предусмотрен набор разъемов PCIe для карт расширения.
Компания «ICL Техно» также сообщила о намерении разработать целое семейство продуктов на базе российских процессоров в рамках программы по импортозамещению. В частности, ранее был анонсирован сервер teamRAY.
Как пояснил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий Татарстана Айрат Хайруллин, компания «ICL Техно» приступила к проектированию нового завода для расширения производства компьютеров.
«Считаю целесообразным для ICL рассмотреть полный цикл производства материнских плат и процессоров для компьютеров», — отметил министр.
Baikal-S (BE-S1000) – отечественная система на кристалле с 48 ядрами Arm Cortex-A75, аппаратной виртуализацией и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Высокопроизводительный процессор Baikal-S предназначен для серверов, СХД и суперкомпьютерных систем для B2G и B2B сегментов рынка.
Разработчик российских процессоров и фаблесс-компания «Байкал Электроникс» собирается получить первые серийные партии в 10 тысяч серверных процессоров Baikal-S в IV квартале 2022 года, сообщил генеральный директор компании Андрей Евдокимов.
«К марту этого года мы планируем поставить около 600 процессоров Baikal-S. Первые серийные партии процессора Baikal-S, около 10 тыс. штук, компания хотела бы получить в IV квартале 2022 года», — заявил Андрей Евдокимов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: baikal-s, pexels
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Запустить бизнес в регионе и не прогореть: опыт предпринимателей
- 2 «Гастропиар мертв». Как открыть ресторан в регионе и не прогореть
- 3 5 особенностей HoReCa в регионах, которые нужно знать рестораторам
- 4 Пять советов, как запустить свой бизнес молодому предпринимателю из региона
- 5 Как запустить онлайн-школу для благотворительных фондов и привести в нее бизнес
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2022
31 января 2022
31 января 2022