Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения. Об этом сообщила Ассоциация разработчиков и производителей электроники.

Анонс первой серверной платы состоялся на коллегии в правительстве республики Татарстан.

Плата «ICL Техно» рассчитана на однопроцессорные серверы. Она наделена 12 слотами для модулей ОЗУ. Предусмотрен набор разъемов PCIe для карт расширения.

Компания «ICL Техно» также сообщила о намерении разработать целое семейство продуктов на базе российских процессоров в рамках программы по импортозамещению. В частности, ранее был анонсирован сервер teamRAY.

Как пояснил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий Татарстана Айрат Хайруллин, компания «ICL Техно» приступила к проектированию нового завода для расширения производства компьютеров.

«Считаю целесообразным для ICL рассмотреть полный цикл производства материнских плат и процессоров для компьютеров», — отметил министр.

Baikal-S (BE-S1000) – отечественная система на кристалле с 48 ядрами Arm Cortex-A75, аппаратной виртуализацией и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Высокопроизводительный процессор Baikal-S предназначен для серверов, СХД и суперкомпьютерных систем для B2G и B2B сегментов рынка.

Разработчик российских процессоров и фаблесс-компания «Байкал Электроникс» собирается получить первые серийные партии в 10 тысяч серверных процессоров Baikal-S в IV квартале 2022 года, сообщил генеральный директор компании Андрей Евдокимов.

«К марту этого года мы планируем поставить около 600 процессоров Baikal-S. Первые серийные партии процессора Baikal-S, около 10 тыс. штук, компания хотела бы получить в IV квартале 2022 года», — заявил Андрей Евдокимов.

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Фото на обложке: baikal-s, pexels