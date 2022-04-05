Португальский фудтех-стартап Bairro выходцев из Украины и России привлек €300 тысяч

Raison Asset Management инвестировала €300 тыс. в португальский фудтех-стартап Bairro, который развивают выходцы из Украины и России. Сделка состоялась в рамках бридж-раунда финансирования и проведена в формате SAFE , сообщил RB.RU представитель инвестиционной компании.

Всего с момента основания Bairro привлекла €3,7 млн инвестиций, в том числе от TMT Investments, Startup Lab и Flyer One Ventures. По прогнозам Raison Asset Management, оценка стартапа на следующем раунде составит не менее €25 млн.

Bairro — cервис доставки продуктов, напитков (в том числе алкоголя) и товаров для дома за 20 минут в Лиссабоне и Алмаде. Стартап был запущен в апреле 2021 года, принимает заказы через приложение и доставляет товары из дарксторов.

Команда Bairro из 140 сотрудников обслуживает около 5 тыс. заказов в неделю. К концу этого года стартап планирует увеличить охват внутри Португалии до 45 дарксторов и выйти на рынок Марокко.

Конкуренты Bairro — крупные фудтех-стартапы Uber Eats, Bolt Food и Glovo, а также сети супермаркетов Auchan и Continente.

По словам управляющего партнера Raison Asset Management Андрея Березина, это второй фудтех-стартап в портфеле фонда. В ноябре прошлого года Raison Asset Management также инвестировала в GetFaster, который работает в Германии.

Стартап был основан в 2021 году. Основатели и менеджмент — гендиректор Артем Кохан, операционный директор Максим Гацуц (экс-гендиректор сети «Карусель»), технический директор Михаил Леонов (бывший техдиректор Delivery Club, экс-глава развития Lamoda), директор по маркетингу Артем Афанасьев (бывший директор по развитию Uber Eats Украина), инвестор и главный советник Леонид Довладбегян (управляющий директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток»).

Фото на обложке: Raison Asset Management