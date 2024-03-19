Большинство банков Армении прекратит прием карт «Мир»

С 30 марта 2024 года большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир». «Дочка» ВТБ станет исключением и продолжит работать с российскими картами, пишет РБК.

Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства армянских банков, сообщил изданию представитель «ВТБ Армения».

Оператором платежной системы «Мир» является Национальная система платежных карт. В феврале США ввели санкции в отношении НСПК.

После этого казахстанский банк «Фридом финанс» прекратил проведение операций с картами платежной системы «Мир». Казахстанская «дочка» Сбербанка прекратила работу с картами «Мир». Прием безналичных платежей в терминалах банка стал недоступен с 17 марта.

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