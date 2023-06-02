«Билайн» ограничил продолжительность одного звонка до 30 минут для москвичей

Оператор «Билайн» установил ограничение продолжительности телефонного разговора в 30 минут для жителей Москвы. Это делается, чтобы оградить клиентов от лишних затрат на «залипшие» звонки, сказал представитель компании «Ведомостям».

В компании отмечают, что длительность одного звонка снизилась с часа до 30 минут. По истечении получаса вызов автоматически завершается. Представитель оператора уточнил, что ограничение уже действует и в некоторых других регионах страны.

«Делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на "залипшие" звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны», — сказал представитель «Билайна».

Он добавил, что лишь 0,6% пользователей услуг компании разговаривают по полчаса и более.

В минувшем году ФАС обвинила оператора МТС в нарушении антимонопольного законодательства. Компания необоснованно завышала цены на услуги связи. Аналогичное решение служба вынесла в отношении «Мегафона».

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