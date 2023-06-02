Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Билайн» ограничил продолжительность одного звонка до 30 минут для москвичей

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Оператор «Билайн» установил ограничение продолжительности телефонного разговора в 30 минут для жителей Москвы. Это делается, чтобы оградить клиентов от лишних затрат на «залипшие» звонки, сказал представитель компании «Ведомостям».

«Билайн» ограничил продолжительность одного звонка до 30 минут для москвичей

В компании отмечают, что длительность одного звонка снизилась с часа до 30 минут. По истечении получаса вызов автоматически завершается. Представитель оператора уточнил, что ограничение уже действует и в некоторых других регионах страны.

«Делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на "залипшие" звонки, которые по каким-то причинам не были прерваны», — сказал представитель «Билайна».

Он добавил, что лишь 0,6% пользователей услуг компании разговаривают по полчаса и более.

В минувшем году ФАС обвинила оператора МТС в нарушении антимонопольного законодательства. Компания необоснованно завышала цены на услуги связи. Аналогичное решение служба вынесла в отношении «Мегафона».

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  2. 2 10 каналов, на которые необходимо подписаться в VEON
  3. 3 Артем Мусинов: «Мы не хотим драться за пользователей с WhatsApp и Telegram»
  4. 4 Мы запустили более 300 проектов, а сейчас нашей команде помогает «Билайн»
  5. 5 Что публикует в Instagram руководитель «Билайна»

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

Все ВОЗМОЖНОСТИ