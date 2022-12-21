Пошлины на ввоз пива в Россию из «недружественных» стран планируют повысить

Министерства обсуждают повышение пошлин на ввоз пива в Россию из «недружественных» стран, к которым относятся члены ЕС, США, Великобритания, Япония, Австралия. Это должно поддержать местных производителей, но негативно сказаться на магазинах и ресторанах.
Пока власти оценивают только целесообразность меры, а не возможную ставку пошлины, перечень позиций и конкретные страны, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Еще один собеседник издания подтвердил, что такая мера обсуждается в госструктурах, но окончательного решения пока нет. В Минэкономики и Минфине комментарии газете не предоставили.
- В ноябре Минфинан предложил расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Сейчас такие цены установлены на крепкие напитки, игристые вина и шампанское. Новый механизм предлагается ввести с 1 января 2023 года, в случае принятия цены будут действовать до конца 2028 года.
- В России с июля 2023 года вводится акцизный налог на безалкогольные сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Это приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%.
Фото на обложке: Unsplash
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