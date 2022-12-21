Министерства обсуждают повышение пошлин на ввоз пива в Россию из «недружественных» стран, к которым относятся члены ЕС, США, Великобритания, Япония, Австралия. Это должно поддержать местных производителей, но негативно сказаться на магазинах и ресторанах.

Пошлины на ввоз пива в Россию из «недружественных» стран планируют повысить