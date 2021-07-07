Beluga Group поделилась операционными результатами за шесть месяцев 2021 года. Общие отгрузки увеличились на 1,3% по сравнению с отгрузками 2020-го. Они даже превысили показатели допандемийного 2019 года — на 16,3%. Экспорт бренда Beluga вырос на 107% относительно экспорта шести месяцев прошлого года.

Продажи растут: Beluga Group отчиталась о результатах первого полугодия 2021-го