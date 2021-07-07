Продажи растут: Beluga Group отчиталась о результатах первого полугодия 2021-го

Beluga Group поделилась операционными результатами за шесть месяцев 2021 года. Общие отгрузки увеличились на 1,3% по сравнению с отгрузками 2020-го. Они даже превысили показатели допандемийного 2019 года — на 16,3%. Экспорт бренда Beluga вырос на 107% относительно экспорта шести месяцев прошлого года.
По данным компании, уровень отгрузок собственной продукции не изменился с 2020-го. Однако выросла популярность премиум-брендов, что повлияло на маржинальность бизнеса. После расширения ассортимента среди категорий стали активнее покупать джин и виски. А отгрузки импортных партнерских брендов выросли на 21%.
Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин рассказал о значимых для компании событиях:
- в начале июня Beluga Group провела вторичное размещение 2 млн акций на 5,6 млрд рублей, которые купили российские и международные инвесторы;
- экспорт бренда Beluga вырос по сравнению с 2019 годом — в США продажи марки увеличились на 73%. Также растет экспорт и в другие страны: Великобританию, Австралию, Израиль, Германию, Польшу, Словакию и Болгарию;
- торговых точек в сети «ВинЛаб» стало больше 700, продажи выросли на 25%;
- доля продаж в интернете выросла в 2,5 раза;
- компания создает новинки и продолжает заниматься производством собственных вин;
- бренды Beluga Group попали в рейтинг The Millionairs’ Club 2021 издания Drinks International.
Мы укрепили лидерство даже по сравнению с высокой базой аналогичного периода 2020 года, отмеченного резким всплеском продаж в марте и апреле на фоне пандемии. Таким образом, компания повторила успех прошлого полугодия и показала небольшой, но уверенный рост по закреплению своих позиций.
Ключевое достижение для нас в отчетном периоде — улучшение микса продаж. Увеличились отгрузки импортных марок, флагманского бренда Beluga, — причем как в России, так и за рубежом — премиальных водочных продуктов и брендов из неводочных категорий, таких как джин и виски. В целом, первая половина этого года была насыщена масштабными событиями во всех направлениях нашего бизнеса. Неизменной остается стратегия диверсификации, которая приобретает новый виток развития в свете недавних событий.
Фото на обложке предоставлена компанией
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