Beluga Group выплатит акционерам дивиденды на 505,6 млн рублей

Совет директоров компании принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды. Этому решению способствовал ряд факторов: уровень чистой прибыли, достигнутый в 2019 году, – 1,4 млрд рублей; позитивные операционные показатели, продемонстрированные компанией в первом квартале 2020 года; качественное развитие корпоративного управления и повышение социальной ответственности нашего бизнеса. Эти достижения компании позволили нам рекомендовать выплаты дивидендов даже в текущей непростой ситуации, обусловленной пандемией COVID-19. Хочу также отметить тот факт, что совет директоров будет рекомендовать осуществлять регулярные дивидендные выплаты, в зависимости от свободного денежного потока компании, в размере 30-50% от чистой прибыли. Наша уверенность в стабильных результатах группы основывается на планомерно реализуемой стратегии диверсификации бизнеса, повышении эффективности операций компании, а также – на потенциале роста, которым обладает BELUGA GROUP.