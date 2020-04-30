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Beluga Group выплатит акционерам дивиденды на 505,6 млн рублей
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Евгения Хрисанфова
28 апреля прошло заседание совета директоров Beluga Group. Несмотря на кризис, компания решила выплатить акционерам дивиденды — всего 505,6 млн рублей. Из них 407,8 млн рублей пойдут на выплаты частным инвесторам — это 30% от прибыли за 2019 год.
Beluga Group выплатит акционерам дивиденды на 505,6 млн рублейНикита Стаценко
Всего прибыль Beluga Group за прошлый год составила 1,4 млрд рублей. Этот факт, а также позитивные показатели компании в начале 2020 года, развитие управления и социальная ответственность, повлияли на решение о выплате дивидендов.
Компания хочет выплачивать дивиденды акционерам и в будущем, несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19 для экономики.
Совет директоров компании принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды. Этому решению способствовал ряд факторов: уровень чистой прибыли, достигнутый в 2019 году, – 1,4 млрд рублей; позитивные операционные показатели, продемонстрированные компанией в первом квартале 2020 года; качественное развитие корпоративного управления и повышение социальной ответственности нашего бизнеса. Эти достижения компании позволили нам рекомендовать выплаты дивидендов даже в текущей непростой ситуации, обусловленной пандемией COVID-19. Хочу также отметить тот факт, что совет директоров будет рекомендовать осуществлять регулярные дивидендные выплаты, в зависимости от свободного денежного потока компании, в размере 30-50% от чистой прибыли. Наша уверенность в стабильных результатах группы основывается на планомерно реализуемой стратегии диверсификации бизнеса, повышении эффективности операций компании, а также – на потенциале роста, которым обладает BELUGA GROUP.
Фото: Beluga Group
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