Beluga Group направит акции на 1,5 млрд рублей на опционную программу для 50 топ-менеджеров

Алкогольная компания Beluga Group направит до 3% уставного капитала из пакета квазиказначейских акций на опционную программу для 50 топ-менеджеров. Пятилетняя программа стартует 16 февраля. Исходя из текущей капитализации компании на поощрение руководства будет затрачено 1,5 млрд рублей.

Решение о долгосрочной мотивации единоглассно одобрено советом директоров компании 11 февраля.

Срок программы составит пять лет с промежуточным вестингом (зависимость получения пакетов акций от времени работы в компании) 40% пакета вознаграждения через 2,5 года с даты начала программы. По состоянию на 15:00 мск 11 февраля вся Beluga Group на бирже стоила 50,43 млрд рублей.

Условиями получения премиального вознаграждения являются прирост капитализации, выраженный в долларах в пятилетний период, а также сохранение трудовых отношений.

Тип долгосрочной программы мотивации – Stock Appreciation Rights (SAR) – предоставление участникам акций в количестве, эквивалентном приращению стоимости пакета SAR в долларах, закрепленного за каждым менеджером», — пояснили в компании. Пакет SAR сформирован исходя из стоимости одной акции $48, что является средневзвешенной ценой за 6 месяцев, предшествующих запуску программы.

Beluga Group — производитель и импортер алкоголя. Компания владеет пять ликеро-водочными заводами, спиртзаводом, винным хозяйством, дистрибьюторами и сетью магазинов. Общие отгрузки Beluga Group в 2021 году составили 15722 тыс. декалитров, что на 0,6% больше рекордного показателя 2020 года.

Уставный капитал ПАО «Белуга Групп» состоит из 15 млн 800 тысяч акций номиналом 100 рублей. По состоянию на 15:00 мск 11 февраля бумаги торговались по 3192 рубля.

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Фото на обложке: pexels.com