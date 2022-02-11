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Beluga Group направит акции на 1,5 млрд рублей на опционную программу для 50 топ-менеджеров

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Алкогольная компания Beluga Group направит до 3% уставного капитала из пакета квазиказначейских акций на опционную программу для 50 топ-менеджеров. Пятилетняя программа стартует 16 февраля. Исходя из текущей капитализации компании на поощрение руководства будет затрачено 1,5 млрд рублей.

Beluga Group направит акции на 1,5 млрд рублей на опционную программу для 50 топ-менеджеров

Решение о долгосрочной мотивации единоглассно одобрено советом директоров компании 11 февраля.

Срок программы составит пять лет с промежуточным вестингом (зависимость получения пакетов акций от времени работы в компании) 40% пакета вознаграждения через 2,5 года с даты начала программы. По состоянию на 15:00 мск 11 февраля вся Beluga Group на бирже стоила 50,43 млрд рублей.

Условиями получения премиального вознаграждения являются прирост капитализации, выраженный в долларах в пятилетний период, а также сохранение трудовых отношений. 

Тип долгосрочной программы мотивации – Stock Appreciation Rights (SAR) – предоставление участникам акций в количестве, эквивалентном приращению стоимости пакета SAR в долларах, закрепленного за каждым менеджером», — пояснили в компании. Пакет SAR сформирован исходя из стоимости одной акции $48, что является средневзвешенной ценой за 6 месяцев, предшествующих запуску программы.

Beluga Group — производитель и импортер алкоголя. Компания владеет пять ликеро-водочными заводами, спиртзаводом, винным хозяйством, дистрибьюторами и сетью магазинов. Общие отгрузки Beluga Group в 2021 году составили 15722 тыс. декалитров, что на 0,6% больше рекордного показателя 2020 года. 

Уставный капитал ПАО «Белуга Групп» состоит из 15 млн 800 тысяч акций номиналом 100 рублей. По состоянию на 15:00 мск 11 февраля бумаги торговались по 3192 рубля. 

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Фото на обложке: pexels.com

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