Beluga Group направит акции на 1,5 млрд рублей на опционную программу для 50 топ-менеджеров

Алкогольная компания Beluga Group направит до 3% уставного капитала из пакета квазиказначейских акций на опционную программу для 50 топ-менеджеров. Пятилетняя программа стартует 16 февраля. Исходя из текущей капитализации компании на поощрение руководства будет затрачено 1,5 млрд рублей.
Решение о долгосрочной мотивации единоглассно одобрено советом директоров компании 11 февраля.
Срок программы составит пять лет с промежуточным вестингом (зависимость получения пакетов акций от времени работы в компании) 40% пакета вознаграждения через 2,5 года с даты начала программы. По состоянию на 15:00 мск 11 февраля вся Beluga Group на бирже стоила 50,43 млрд рублей.
Условиями получения премиального вознаграждения являются прирост капитализации, выраженный в долларах в пятилетний период, а также сохранение трудовых отношений.
Тип долгосрочной программы мотивации – Stock Appreciation Rights (SAR) – предоставление участникам акций в количестве, эквивалентном приращению стоимости пакета SAR в долларах, закрепленного за каждым менеджером», — пояснили в компании. Пакет SAR сформирован исходя из стоимости одной акции $48, что является средневзвешенной ценой за 6 месяцев, предшествующих запуску программы.
Beluga Group — производитель и импортер алкоголя. Компания владеет пять ликеро-водочными заводами, спиртзаводом, винным хозяйством, дистрибьюторами и сетью магазинов. Общие отгрузки Beluga Group в 2021 году составили 15722 тыс. декалитров, что на 0,6% больше рекордного показателя 2020 года.
Уставный капитал ПАО «Белуга Групп» состоит из 15 млн 800 тысяч акций номиналом 100 рублей. По состоянию на 15:00 мск 11 февраля бумаги торговались по 3192 рубля.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: pexels.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Ленту» покинул второй топ-менеджер за неделю
- 2 Х5 через акселератор PNP начала поиск проектов по упаковке и отходам
- 3 Пользователи «AliExpress Россия» смогут зарабатывать на обзорах товаров
- 4 Бум спроса на инновации в торговле, объем российских инвестиций в RetailTech вырос вдвое — исследование
- 5 Обогнать маркетплейсы. Может ли интернет-магазин конкурировать с крупными площадками?
ВОЗМОЖНОСТИ
11 февраля 2022
13 февраля 2022
13 февраля 2022