Названы имена русскоязычных предпринимательниц в IT, оказавших наибольшее влияние на развитие мира

Жюри премии Aurora Tech Award назвали имена русскоязычных предпринимательниц в IT, оказавших наибольшее влияние на развитие мира. Ими стали основательница сервиса автонянь, AgroTech-стартапа и создательница приложения для «умной» переработки мусора.
Об итогах премии Aurora Tech Award рассказал представитель оргкомитета премии.
Премию, в которой жюри выбирает предпринимательниц из технологического сектора, в этом году учредила компания InDriver. Ее призовой фонд составил $65 тысяч, специальные призы ввели венчурная компания Leta Capital и инвесторы Николай и Марина Давыдовы.
Первое место по итогам отбора с призом в размере $30 тысяч заняла Айнура Сагын, которая разработала приложение для «умной» переработки мусора – через сервис связываются производители и переработчики вторичного сырья. Решение позволило улучшить ситуацию с мусором в городах Кыргызстана.
Второе место с призом в размере $20 тысяч заняла Елена Константинова. Она основала компанию Aerospace-Agro, которая занимается диагностикой проблем сельскохозяйственных полей с помощью анализа космических снимков.
Третье место с призом в размере $10 тысяч заняла Анна Филиппова, которая основала сервис автонянь для сопровождения детей в школу и детский сад.
Специальный приз от Leta Capital в размере $5 тысяч получила основательница школы программирования для девушек ITGirls Алиса Цветкова, а спецприз в виде менторства от Николая и Марины Давыдовых получила Дарья Гвиждялова – соосновательница компании, которая внедряет ИИ в промышленные процессы.
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Фото на обложке: Aurora Tech Award
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