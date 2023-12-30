Forbes: самые крупные инвестиции среди проектов русскоязычных основателей привлек Arrival — $300 млн

Аналитическая компания Dsight специально для Forbes на основе собранной статистики составила рейтинг компаний с отечественными основателями, которые привлекли максимум инвестиций от российских и международных венчурных фондов и бизнес-ангелов. Издание также попросило экспертов дать оценку уходящему инвестиционному году.

Пять стартапов, в которые вложили в 2023 году больше всего средств:

Arrival, производитель электрокаров, привлек $300 млн (ранее стартап уже возглавлял аналогичный рейтинг в 2020 году с суммарными инвестициями в $629,4 млн), но если раньше компания привлекала средства на масштабирование и завоевание мирового рынка, то в этом году деньги нужны на преодоление финансовых затруднений, inDrive, сервис вызова такси, который стал в 2021 году «единорогом» и к 2023 году на 60% работает по Латинской Америке, привлек $150 млн от фонда General Catalyst в том числе на развитие направления грузовых доставок, Mighty Buildings, стартап по печати домов на 3D-принтере, чья выручка в 2023 году по разным оценкам могла достичь $20 млн, привлек $52 млн от Waed Ventures при Saudi Aramco и ряда других инвесторов (ранее в компанию вкладывались Khosla Ventures, ArcTern Ventures, Abies Ventures, One Way Ventures и AltaIR Capital Игоря Рябенького), Xpanceo, разработчик «умных» контактных линз с функцией дополненной реальности, ночного видения, zoom-увеличения изображений и др., чьи испытания запланированы на 2026 год, привлек $40 млн от гонконгской венчурной компании Opportunity Ventures, Collectly, сервис для оптимизации платежных систем в здравоохранении, привлек $29 млн от Cabra VC, Y Combinator, Burst Capital и других инвесторов; Collectly привлек первые инвестиции сразу же в год основания (2016), а в 2023 году, по данным TechCrunch, услугами сервиса пользовались 300 тыс. пациентов в день.

Все лидеры рейтинга, хотя и основаны русскоязычными фаундерами, работают за границей. В общей сложности на эти пять проектов приходится $571 млн. Для сравнения: в 2022 году инвестиции в пять ведущих стартапов составили $874 млн, в 2021-м — свыше $1,1 млрд.

Это говорит об ощутимом кризисе на венчурном рынке, считает принципал фонда Fort Ross Ventures и лидер рейтинга «30 до 30» в категории «Финансы и инвестиции» от Forbes за 2020 год Денис Ефремов. А основатель Disght Арсений Даббах подчеркивает, что это глобальный тренд по всему миру, вызванный экономической неопределенностью.

В таком контексте максимум вливаний получают стартапы, которые «точно выстрелят», — как правило, из высокотехнологичных сфер бизнеса. Это тоже видно по рейтингу, где лидируют компании, делающие ставку на AI, IoT, fintech и пр.

Любопытное наблюдение делает венчурный партнер сингапурского фонда Ruvento Ventures Александра Зотова: она отмечает, что пять проектов русскоязычных основателей привлекали средства от ведущих международных фондов и бизнес-ангелов. Это говорит о том, что им не так важна страна происхождения фаундеров, как важен потенциал фирмы.

Среди инвесторов топ-5 российских стартапов — General Catalyst (инвестор Airbnb, Stripe и др.), Khosla Ventures (DoorDash, Instacart, OpenAI), Sapphire Ventures, Waed Ventures, Westwood Capital и др.

Свои итоги инвестиционного года подводит и Telegram-канал «Русский венчур»: последний месяц на нем шло открытое голосование в пяти номинациях, и сегодня команда проекта представила победителей:

Экзит года — выход Kama Flow из EcomCom,

Госинвестор года — венчурный фонд НТИ,

Корпоративный инвестор года — структуры МТС,

Частный фонд года — Impact Capital,

Стартап года — Twinby.

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