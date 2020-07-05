Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло нового рекордного показателя в $171,6 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные своего индекса Bloomberg Billionaires Index.

Акции Amazon в среду, 1 июля, выросли на 4,4% — до рекордных $2878,7. За счет этого состояние Безоса побило предыдущий рекорд, установленный 4 сентября 2018 года. Тогда чистый капитал основателя Amazon составил $167,7 млрд.

Bloomberg отмечает, что состояние Безоса достигло пиковых значений даже после того, как он лишился 25% своей доли в Amazon в рамках бракоразводного процесса в прошлом году.

За первую половину 2020 года капитал предпринимателя вырос на $56,7 млрд. В Amazon от комментариев отказались.

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