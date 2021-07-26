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Резко подорожавший биткоин лишил игравших на понижение трейдеров $852 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Резко подорожавший биткоин лишил игравших на понижение трейдеров $852 млн. За один день было принудительно закрыто более 102 тысяч коротких маржинальных позиций. Державшие Ethereum потеряли меньше – $154 млн.

Резко подорожавший биткоин лишил игравших на понижение трейдеров $852 млн

О потерях трейдеров, использовавших возможности маржинальной торговли, сообщили в Bloomberg. Анализ данных платформы Bybt.com говорит о том, что 26 июля – день, когда котировки биткоина на слухах и ожиданиях росли на 15%, трейдеры, игравшие на понижение, потеряли $852 млн на позициях по биткоину и $154 млн – криптовалюты Ethereum.

Всего за один день было закрыто более 102 тысяч коротких маржинальных позиций, самая крупная, по данным Bybt.com – на $29,3 млн.

26 июля биткоин впервые с июня показал резкий рост, за один день подорожав на $6 тысяч. Поводом стало размещенное объявление на сайте Amazon о поиске специалиста по криптовалюте и блокчейну. 

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Фото: Shutterstock.com

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