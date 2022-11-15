Резидент «Сколково» создал самый большой в России 3D-принтер

Пермская компания-резидент «Сколково» создала самый большой в России 3D-принтер. Он на 90% состоит из российских комплектующих и способен печатать детали до 4 метров в длину и 2 метров в высоту, используя при этом вторичное сырье.

О выпуске 3D-принтера F2 Gigantry пермской компанией «Ф2 Инновации» рассказали в пресс-службе «Сколково», резидентом которой является разработчик.

Гранульный принтер может печатать детали размером 4х2х1 метр с производительностью до 10 кг/час. Для изготовления материалов также может использоваться переработанный гранулят – вторичное сырье. На первом созданном по заказу принтере напечатали детали для крыльев самолетов.

F2 Gigantry на 90% состоит из комплектующих отечественного производства. Аналогичные импортные принтеры стоят свыше 60 млн рублей. Использование российских комплектующих позволило сократить конечную цену аппарата в разы, отметили в «Сколково».

Созданный пермской компанией принтер поможет заместить импортные аналоги и ускорить производство деталей, которые, в частности, будут использоваться в аэрокосмической отрасли. Издержки на их создание при печати на F2 Gigantry по сравнению с традиционным способом изготовления могут быть сокращены в 40 раз, сообщили в фонде.

Фото: Сколково