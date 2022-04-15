Илон Маск перестал быть крупнейшим акционером Twitter

Глава Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск больше не является крупнейшим акционером Twitter Inc., сообщает WSJ. Маск, как сообщалось, владеет более 9% акций социальной сети.

На позиции крупнейшего акционера Маска сместила Vanguard Group, которой с 8 апреля принадлежит 82,4 млн акций Twitter, или 10,3% компании, пишет издание со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Активы Vanguard сейчас оцениваются в $3,78 млрд.

Vanguard Group, как сообщается, часто поддерживает менеджмент в голосованиях и не выступает за изменения, которые могли бы проводить инвесторы-активисты вроде Илона Маска.

Миллиардер в начале апреля приобрел порядка 73,5 млн акций Twitter, потратив $2,64 млрд, однако днем позже его доля упала до 73,1 млн акций, или 9,1% компании. Накануне Маск предложил купить весь Twitter за $43 млрд. Он заявил, что компания обладает исключительным потенциалом, и он его раскроет.

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