Binance продолжала обслуживать трейдеров в Иране в обход санкций США — Reuters

В марте после введения западных санкций против России криптобиржа заявила, что «строго соблюдает международные санкции».

Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance продолжала обрабатывать сделки клиентов в Иране, несмотря на санкции США и запрет вести бизнес в этой стране, узнал Reuters.

США ввели санкции против Ирана в 2018 году, биржа уведомила местных трейдеров о том, что не будет обслуживать счета и предложила ликвидировать их. Семь клиентов биржи сообщили изданию, что обходили запрет.

Клиенты продолжали использовать свои аккаунты вплоть до сентября 2021 года. Они лишились доступа только потому, что в августе прошлого года Binance ужесточила проверки на предмет отмывания денег.

Ранее для регистрации требовалась только почта, а для доступа был нужен только VPN.

Еще 11 человек в Иране, помимо опрошенных Reuters, рассказали в профилях в соцсети LinkedIn, что они торговали криптовалютой на Binance после запрета 2018 года, но комментировать ситуацию журналистам отказались.

Опрошенные изданием юристы считают, что Binance рискует попасть под вторичные санкции, которые направлены на то, чтобы помешать иностранному бизнесу вести дела с организациями, находящимися под санкциями. Такие ограничения могут лишить компанию доступа к финансовой системе США.

В апреле Binance заявляла о «строгом соблюдении международных санкций» и сообщила, что ограничит доступ к своим сервисам пользователям, которые проживают в России и владеют активами общей стоимостью более €10 тыс.

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