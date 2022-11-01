«СПБ Биржа» прекратит торги ценными бумагами Twitter с 3 ноября, сообщила площадка. Акционеры получат по $54,2 за одну обыкновенную акцию. Делистинг с Нью-Йоркской биржи Twitter должен провести 8 ноября.

Торги ценными бумагами платформы микроблогов Twitter на Санкт-Петербургской бирже прекратятся 3 ноября, сообщила площадка. Решение о прекращении торгов акциями эмитента принял первый заместитель генерального директора «СПБ Биржи».

Акции Twitter торгуются на «СПБ Бирже» под тикером TWTR. На площадке представлены только обыкновенные акции компании. По условиям сделки, акционеры Twitter получат по $54,2 за одну обыкновенную акцию.

Сегодня стало известно, что новый владелец Twitter Илон Маск полностью распустил совет директоров компании, став ее единоличным директором. Reuters сообщил, что Маск решил стать исполнительным директором Twitter.

Twitter проведет делистинг с биржи Nasdaq, говорится в документе, поданном компанией в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Это значит, что Twitter перестанет быть публичной компанией, какой является с 2013 года. Акции платформы микроблогов перестанут торговаться на бирже с 8 ноября.

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