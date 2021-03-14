Биткоин побил рекорд в $60 тысяч

Стоимость биткоина впервые превысила $60 тысяч. По данным Coindesk, 13 марта в 15:29 (мск) цена криптовалюты составила $60 139.

За последние сутки пиковое значение цены биткоина составило $61 519.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин достиг нового максимума раньше на 1 час. По состоянию на 14:29 (мск) цифровая валюта росла в цене на 5,77% — до $60 104.

По данным Coinbase, цифровая валюта выросла более чем на 80% в этом году и на 963% за последние 12 месяцев.

На прошлой неделе рыночная капитализация биткоина во второй раз в 2021 году превысила $1 трлн.

Предыдущий рекорд в $50 тысяч криптовалюта побила в середине февраля.

Рост биткоина, в первую очередь, обусловлен тем, что крупные компании и финансовые учреждения переходят на криптовалюты. Так, Tesla заявила, что в будущем планирует принимать оплату от клиентов в криптовалюте и вложила в биткоин $1,5 млрд.

Mastercard сообщил, что намерен начать прием платежей в криптовалюте в 2021 году. Старейший американский банк BNY Mellon объявил, что разрабатывает платформу для хранения цифровых валют и проведения операций с ними.

Фото: Unsplash