Цена биткоина впервые достигла $50 тысяч

Курс биткоина побил новый исторический рекорд. Цена криптовалюты превысила $50 тысяч.
По данным Coindesk, на 15:33 (мск) стоимость биткоина составила $50 436,08. При этом за сутки курс вырос почти на 5,5%.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance максимальная цена биткоина за сутки составила $50 689,19.
Предыдущий рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 14 февраля. Тогда курс впервые поднялся выше $49 тысяч.
Криптовалюта показала скачок роста в начале прошлой недели. Тогда компания Tesla заявила, что в будущем планирует принимать оплату от клиентов в криптовалюте. При этом компания вложила в биткоин $1,5 млрд. На фоне этой новости курс биткоина побил исторический максимум в $43 тысячи.
Продолжая расти, к 12 февраля цена биткоина превысила $48 тысяч после заявлений Mastercard и BNY Mellon. Mastercard сообщил, что намерен начать прием платежей в криптовалюте в 2021 году. Старейший американский банк BNY Mellon объявил, что разрабатывает платформу для хранения цифровых валют и проведения операций с ними.
В 2021 году биткоин уже вырос примерно на 70%.
Фото: Unsplash
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