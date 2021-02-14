Курс биткоина побил новый рекорд и приблизился к $50 тысячам

Биткоин продолжает расти с начала этой недели. Тогда компания Tesla заявила, что в будущем планирует принимать оплату от клиентов в криптовалюте. При этом компания вложила в биткоин $1,5 млрд. На фоне этой новости курс биткоина побил исторический максимум в $43 тысячи.

К концу рабочей недели цена биткоина превысила $48 тысяч после заявлений Mastercard и BNY Mellon. Mastercard сообщил, что намерен начать прием платежей в криптовалюте в 2021 году. Старейший американский банк BNY Mellon объявил, что разрабатывает платформу для хранения цифровых валют и проведения операций с ними.

В 2021 году биткоин вырос примерно на 70%. По данным Bloomberg, накануне также рекорд побила конкурирующая криптовалюта Ether. Ее стоимость с начала года увеличилась на 150%.

Фото: Unsplash