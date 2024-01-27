Биткоин-ETF BlackRock первым достиг $2 млрд в управлении

Биткоин-ETF BlackRock iShares (IBIT) стал первым из недавно запущенных спотовых биткоин-продуктов, объем активов под управлением которого достиг $2 млрд. Следующий на очереди, по мнению экспертов, фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC).

В учитываемые активы IBIT не входит GBTC от Grayscale, у которой на момент конвертации из закрытого фонда в спотовый ETF было около $30 млрд, напоминает Coindesk, который и сообщает о первом рекорде среди биткоин-фондов.

Ранее на неделе инвесторы вложили в IBIT около $170 млн, при этом фонд приобрел еще почти 4,3 тыс биткоинов (BTC), увеличив общее количество токенов почти до 50 тыс. А поскольку в пятницу цена биткоина значительно превысила уровень в $40 тыс., активы фонда превысили $2 млрд.

При этом биткоин-ETF BlackRock с такими активами занимает третье место среди всех 600+ ETF, запущенных в 2023 году. А президент ETF Store Нейт Джерачи и вовсе уверен, что вскоре IBIT займет первое место.

Следующим фондом, который преодолеет отметку в $2 млрд, как считают эксперты, будет биткоин-фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), в котором по состоянию на 25 января было 44 тыс. биткоинов.

Напомним, что с момента, как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила запуск биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин, прошло менее трех недель. А этого разрешения индустрия ждала более 10 лет.

В первый же день торгов паями спотовых биржевых фондов на биткоин на Нью-Йоркской фондовой бирже, Nasdaq и на Чикагской бирже опционов инвесторы наторговали более чем на $4,6 млрд.

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