Майнинговая компания BitRiver намерена подать иск к Минфину США

Крупнейший оператор дата-центров для майнинга BitRiver намерен подать иск к Минфину США. Компания планирует оспорить апрельские санкции ведомства. BitRiver попала под ограничения «за деятельность в технологическом секторе экономики».
Действия министерства несут репутационный вред компании и ее международному бизнесу, а обвинения ничем не обоснованы, рассказали РИА Новости в BitRiver.
Компания намерена обвинить американское ведомство в недобросовестной конкуренции и лоббировании отрасли майнинга США, нарушающих правила Всемирной торговой организации.
BitRiver не является госструктурой, а на 100% частная компания», которая никаким образом не помогает обходить санкции. Глава и основатель BitRiver Игорь Рунец назвал действия Минфина «попыткой изменить мировую расстановку сил в пользу американских компаний и убрать с рынка крупнейшего российского игрока».
BitRiver попала в санкционный список США в апреле. У компании из-за этого могут быть проблемы с активами, партнерами, поставками оборудования, делистингом токена.
Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk /
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