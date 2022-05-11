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Майнинговая компания BitRiver намерена подать иск к Минфину США

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупнейший оператор дата-центров для майнинга BitRiver намерен подать иск к Минфину США. Компания планирует оспорить апрельские санкции ведомства. BitRiver попала под ограничения «за деятельность в технологическом секторе экономики».

Майнинговая компания BitRiver намерена подать иск к Минфину США

Действия министерства несут репутационный вред компании и ее международному бизнесу, а обвинения ничем не обоснованы, рассказали РИА Новости в BitRiver.

Компания намерена обвинить американское ведомство в недобросовестной конкуренции и лоббировании отрасли майнинга США, нарушающих правила Всемирной торговой организации.

BitRiver не является госструктурой, а на 100% частная компания», которая никаким образом не помогает обходить санкции. Глава и основатель BitRiver Игорь Рунец назвал действия Минфина «попыткой изменить мировую расстановку сил в пользу американских компаний и убрать с рынка крупнейшего российского игрока». 

BitRiver попала в санкционный список США в апреле. У компании из-за этого могут быть проблемы с активами, партнерами, поставками оборудования, делистингом токена. 

Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock

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