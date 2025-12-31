Бизнес усилил наём сотрудников перед Новым годом: самые востребованные профессии — водители, курьеры и продавцы
Перед Новым годом спрос выше всего на курьеров и продавцов
Водители и курьеры — самые востребованные специалисты
Наиболее заметный рост спроса в логистике пришёлся на водителей категории C — число таких вакансий за год выросло на 167%. В декабре 2025 года работодатели предлагали им в среднем 167 164 рубля в месяц. Существенно увеличился и спрос на курьеров — на 65% год к году, при средней предлагаемой зарплате 84 679 рублей в месяц.
Большинство вакансий в сегменте доставки и грузоперевозок предполагают посменный график работы. Итоговый доход сотрудников зависит от количества смен, выполненных заказов и сезонных премий, что делает декабрь одним из самых доходных месяцев в году.
Спрос на работников в ритейле вырос в 2,2 раза
Розничная и оптовая торговля стала второй по темпам роста сферой в предновогодний период. По данным Авито Работы, в декабре 2025 года спрос на работников в ритейле вырос почти в 2,2 раза (+118%) за год, а средние зарплатные предложения достигли 54 915 рублей в месяц.
Чаще всего работодатели искали продавцов-кассиров (+162% за год) со средней предлагаемой зарплатой 46 241 рубль, мерчендайзеров (+134%) с доходом около 54 079 рублей, а также работников торгового зала (+132%) — 51 604 рубля в месяц. Большая часть вакансий предполагает посменную занятость с графиком 2/2, 3/2 или 3/3.
Пищевая промышленность — в тройке лидеров по росту найма
В тройку отраслей с наибольшим ростом спроса на персонал в праздничный период также вошла пищевая промышленность. В декабре 2025 года число вакансий в отрасли увеличилось на 67% год к году, а средняя предлагаемая зарплата составила 78 834 рубля в месяц.
Наиболее востребованными специалистами стали повара — спрос на них вырос в 2,3 раза (+134%), при среднем уровне зарплатных предложений 82 531 рубль. В 2,1 раза (+110%) увеличился спрос на операторов производственных линий — им предлагали в среднем 71 273 рубля в месяц. В пиковые периоды такие сотрудники нередко берут дополнительные смены, что позволяет существенно увеличить доход.
Контекст
По словам Романа Губанова, директора по развитию Авито Работы, в декабре 2025 года рост количества вакансий связан с увеличением потребительской активности. Нагрузку на доставку, грузоперевозку и складскую логистику особенно повышает активные закупки новогодних подарков, в том числе на маркетплейсах.
Чтобы справиться с ростом объёмов заказов, компании стали активнее нанимать персонал и увеличивать зарплатные предложения — по данным Авито Работы, в совокупности по таким вакансиям они выросли на 29% за год.
