Перед Новым годом спрос выше всего на курьеров и продавцов

В преддверии Нового года компании начали особенно активно нанимать персонал — специально для работы в период пикового спроса. По данным аналитиков Авито Работы, в декабре 2025 года спрос на специалистов в доставке, грузоперевозках и логистике вырос в 2,4 раза по сравнению с декабрём прошлого года. Средние зарплатные предложения в сегменте превысили 106 тыс. рублей в месяц.

Водители и курьеры — самые востребованные специалисты

Наиболее заметный рост спроса в логистике пришёлся на водителей категории C — число таких вакансий за год выросло на 167%. В декабре 2025 года работодатели предлагали им в среднем 167 164 рубля в месяц. Существенно увеличился и спрос на курьеров — на 65% год к году, при средней предлагаемой зарплате 84 679 рублей в месяц.

Большинство вакансий в сегменте доставки и грузоперевозок предполагают посменный график работы. Итоговый доход сотрудников зависит от количества смен, выполненных заказов и сезонных премий, что делает декабрь одним из самых доходных месяцев в году.

Спрос на работников в ритейле вырос в 2,2 раза

Розничная и оптовая торговля стала второй по темпам роста сферой в предновогодний период. По данным Авито Работы, в декабре 2025 года спрос на работников в ритейле вырос почти в 2,2 раза (+118%) за год, а средние зарплатные предложения достигли 54 915 рублей в месяц.

Чаще всего работодатели искали продавцов-кассиров (+162% за год) со средней предлагаемой зарплатой 46 241 рубль, мерчендайзеров (+134%) с доходом около 54 079 рублей, а также работников торгового зала (+132%) — 51 604 рубля в месяц. Большая часть вакансий предполагает посменную занятость с графиком 2/2, 3/2 или 3/3.

Пищевая промышленность — в тройке лидеров по росту найма

В тройку отраслей с наибольшим ростом спроса на персонал в праздничный период также вошла пищевая промышленность. В декабре 2025 года число вакансий в отрасли увеличилось на 67% год к году, а средняя предлагаемая зарплата составила 78 834 рубля в месяц.

Наиболее востребованными специалистами стали повара — спрос на них вырос в 2,3 раза (+134%), при среднем уровне зарплатных предложений 82 531 рубль. В 2,1 раза (+110%) увеличился спрос на операторов производственных линий — им предлагали в среднем 71 273 рубля в месяц. В пиковые периоды такие сотрудники нередко берут дополнительные смены, что позволяет существенно увеличить доход.

Контекст

По словам Романа Губанова, директора по развитию Авито Работы, в декабре 2025 года рост количества вакансий связан с увеличением потребительской активности. Нагрузку на доставку, грузоперевозку и складскую логистику особенно повышает активные закупки новогодних подарков, в том числе на маркетплейсах.

Чтобы справиться с ростом объёмов заказов, компании стали активнее нанимать персонал и увеличивать зарплатные предложения — по данным Авито Работы, в совокупности по таким вакансиям они выросли на 29% за год.