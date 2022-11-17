Интерес россиян к «черной пятнице» упал на 58% за последние три года

Интерес россиян к акции «черная пятница», которая в этом году запланирована на 24–26 ноября, упал на 58% за последние три года. К таким выводам пришел сервис Picodi, проверив статистику поиска скидочных предложений в России.

Для анализа использовался Google Trends, за пункт отсчета был взят допандемийный 2019 год. Выяснилось, что в России интерес покупателей к «черной пятнице» упал на 58% (в 2021 году по сравнению с 2019 годом).

Picodi связывает спад интереса с пандемией, нестабильной финансовой ситуацией, а также чрезмерным использованием терминов Black Friday и Black Week для любых ноябрьских распродаж.

Несмотря на спад интереса, распродажи в конце ноября все еще остаются самым «горячим» временем для российской онлайн-торговли. 26 ноября 2021 года объем продаж вырос на 83% в сравнении с обычным днем.

В 2021 году больше всего покупок пришлось на следующие категории: одежда и обувь, доставка еды, отдых/путешествия (билеты, отели), электроника и бытовая техника, товары для дома. Средний чек составил 3 760 рублей, а размер полученной скидки — 41%.

Акция «Черная пятница» пройдет в 2022 году в России 24–26 ноября пройдет. Ранее сообщалось, что более 70% россиян запланировали покупки на ноябрьских распродажах.

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